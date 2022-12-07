В крупных розничных сетях стала доступна выдача наличных на кассе для клиентов Сбера

До 20 тысяч рублей в сутки могут обналичить на кассе в супермаркете жители Ростова и области. Фото: пресс-службе Сбербанка

В Ростовской области Сбер запустил сервис снятия наличных на кассе при безналичной оплате покупок в ряде сетевых магазинов. Пока такая опция возможна в супермаркетах «Пятерочка», «Перекресток», «ВкусВилл» и «Комус».

Жители Ростовской области могут снять в указанных магазинах с карты до 5000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в сутки, причем без комиссии. Лимиты, комиссии и ограничения по картам других банков устанавливаются банками-эмитентами.

Управляющий Ростовским отделением Сбера Руслан Салимов рассказа о новой опции. Фото: Глеб Садов

Чтобы снять нужную сумму, покупателю надо сказать об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна ста рублям и не превышать 5000 рублей. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой выдаст покупателю наличные.

- Банк активно развивает безналичную оплату, при этом мы понимаем, что небольшая часть наличных может иногда понадобиться. Поэтому получить деньги в магазине можно теперь не только в сельской местности, к проекту присоединились федеральные торговые сети в Ростове. Это расширяет возможности горожан, теперь не нужно искать ближайшее отделение банка, деньги всегда под рукой в «магазине у дома». Кроме того, это удобно и для супермаркетов, которым легче проводить инкассацию, - прокомментировал управляющий Ростовским отделением Руслан Салимов.