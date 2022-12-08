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НовостиОбщество8 декабря 2022 4:20

Льготники Ростовской области с 1 мая 2023 года получат право на бесплатный проезд

При желании жители Дона смогут оформить и денежную компенсацию
Источник:kp.ru
Льготники смогут выбрать, пользоваться им бесплатным проездом или получать компенсацию.

Льготники смогут выбрать, пользоваться им бесплатным проездом или получать компенсацию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области льготники с 1 мая 2023 года смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном пассажирском транспорте. Об этом рассказал глава донского региона Василий Голубев.

По его словам, также дончане при желании смогут оформить себе денежную компенсацию в 1055 рублей в месяц. Для предоставления бесплатного проезда нужно будет заявить и получить персонифицированную электронную карту. Уже сейчас дано поручение проработать аналогичный механизм с персонифицированными транспортными картами и для федеральных льготников.

Власти Ростовской области планируют одобрить закон о возврате натуральных льгот на следующей неделе. Предполагается, что бесплатный проезд вернется вместе с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте на территории региона.

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