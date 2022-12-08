За семь лет численность камбалы в Азовском море увеличилась в 30 раз

Всего на Дону ежегодно добывают около 24,5 тысячи тонн рыбы. Фото: Юрий ГУСЕВ

Численность камбалы в Азовском море за 7 лет увеличилась в 30 раз, а пиленгаса – в 7 раз, сообщил на заседании рыбохозяйственного комитета Ростовской области первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Всего на Дону ежегодно добывают около 24,5 тысячи тонн рыбы, что является третьим в стране результатом. Также донской регион ведет планомерную работу по увеличению рыбных запасов, увеличивая выпуск рыбы в реку Дон.

Также много внимания уделяется увеличению численности такой рыбы как лещ. Сейчас власти Ростовской области ищут предприятия, которые смогут вырастить малька леща и выпустить его в водоем. Кроме того, в правительстве занимаются вопросом выпуска рыб-мелиораторов: толстолоба и белого амура.

Благодаря усилиям управления Росрыболовства в Азовском море также увеличилась численность осетровых рыб.

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