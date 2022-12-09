В парке «Сказка» на Западном начали сносить фонтан

Ростовчане высказали опасение, что на месте фонтана будет построен жилой комплекс Фото: телеграм-канал главы администрации города Алексея Логвиненко.

В пятницу, 9 декабря, в парке «Сказка» на Западном экскаватор начал сносить старый неработающий фонтан. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях, дополнив сообщение фотографиями.

В комментариях ростовчане высказали опасение, что на месте конструкции будет построен очередной жилой комплекс. Однако власти донской столицы поспешили успокоить горожан. В администрации Ростова отчитались, что в чаше фонтана, построенного в 2005 году, обнаружена проблема с гидроизоляцией. Проведенные специалистами обследования конструкции показали: реконструировать фонтан бессмысленно.

Поэтому было решено старую конструкцию снести и построить во втором-третьем квартале 2023 года» на ее месте современный плоскостной фонтан. Уже сейчас разработаны эскизные варианты будущей конструкции, которые будут представлены горожанам на следующей неделе.

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