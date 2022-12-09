В Ростове водитель «Хендэ Аксент» сбил десятилетнего ребенка

Машина двигалась по Шолохова со стороны проспекта Театрального.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону около двух часов дня 9 декабря, по предварительным данным, водитель «Хендэ Аксент» на Шолохова сбил десятилетнего мальчика. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.
Машина двигалась по Шолохова со стороны проспекта Театрального в направлении улицы 14-я Линия. Столкновение произошло около дома по адресу проспект Шолохова, 1. В 13:50 ребенок переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, ему оказана разовая медицинская помощь. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
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