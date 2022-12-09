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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 18:48

В Ростове водитель «Хендэ Аксент» сбил десятилетнего ребенка

Подростку была оказана медицинская помощь
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Машина двигалась по Шолохова со стороны проспекта Театрального.

Машина двигалась по Шолохова со стороны проспекта Театрального.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону около двух часов дня 9 декабря, по предварительным данным, водитель «Хендэ Аксент» на Шолохова сбил десятилетнего мальчика. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

Машина двигалась по Шолохова со стороны проспекта Театрального в направлении улицы 14-я Линия. Столкновение произошло около дома по адресу проспект Шолохова, 1. В 13:50 ребенок переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, ему оказана разовая медицинская помощь. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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