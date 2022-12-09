Ростовчанам рассказали, почему стоит отказаться от оливье

Салат может навредить вашему желудку Фото: Иван ПРОХОРОВ

Один из самых популярных салатов на новогодних праздниках не только очень калорийный, но и вредный. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на нутрициолого и диетолога Ирину Писареву.

По словам медика, салат вреден из-за сочетания ингредиентов. Их нельзя употреблять в пищу одновременно. Картофель и полуфабрикаты с майонезом - способен вызвать несварение.

Помимо того что оливье очень калорийный салат, он еще и достаточно вредный по причине сочетания несочетаемых ингредиентов. Картофель в сочетании с полуфабрикатами, такими как колбаса, да еще и с добавлением бобовых и майонеза совершенно спокойно могут стать причиной несварения в ЖКТ, — поделилась специалист.

Врач посоветовала ставить на праздничный стол более диетические и легкоусвояемые блюда. Это поможет сохранить не только фигуру в длительные праздники, но и улучшить общее состояние организма.

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