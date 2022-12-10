Ростовская область передала 16 автомобилей УАЗ “Патриот” военнослужащим

Новые автомобили помогут в выполнении боевых задач. Фото: правительство Ростовской области

Ростовская область передала 16 автомобилей повышенной проходимости УАЗ “Патриот” военнослужащим 150-й мотострелковой дивизии. В субботу, 10 декабря, в Октябрьском районе ключи передал губернатор Василий Голубев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Я приехал передать автомобили, которые мы приобрели по заказу министерства обороны. Закупка и передача автомобилей – часть большой работы Ростовской области по поддержке военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, - сказал Василий Голубев.

Ключи принял врио командующего 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Вадим Нечаев.

- Это повысит мобильность наших подразделений и окажет помощь в выполнении задач, - заметил Вадим Нечаев.