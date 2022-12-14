В Волгодонске прошло первенство Южного федерального округа по рукопашному бою

Фото: Ростовская АЭС

В Волгодонске при поддержке атомной станции состоялось первенство Южного федерального округа по рукопашному бою, посвященное памяти волгодонца Героя России Михаила Ревенко. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов в возрасте от 10 до 21 года. Участники представили Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Краснодарский край, республики Калмыкия и Крым, а также город Севастополь.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения и популяризация здорового образа жизни — это основные задачи, которые перед собой ставят организаторы турнира.

- Рукопашный бой — спорт сильных и смелых людей, умеющих идти к своей цели и побеждать. Он воспитывает характер, учит стойкости и справедливости, учит защищать своих и любить родину, - сказал в приветственном слове для спортсменов почетный гость соревнований, директор атомной станции Андрей Сальников.

Фото: Ростовская АЭС

Всего на соревнованиях было разыграно 59 комплектов наград. В командном зачете лучшей стала сборная Ростовской области. Она будет представлять регион на первенстве России. А из Волгодонска в команду вошли 15 спортсменов.

- Ростовская АЭС — один из ключевых партнеров Волгодонска в области социально-экономического развития. Инвестиции предприятия в соцсферу, поддержка массового и детского спорта, патриотических программ — это эффективный инструментом для динамичного развития города и донского региона, - отметил глава администрации Волгодонска Сергей Макаров.