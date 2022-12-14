16-летняя школьница из Ростова Дарья Федорова стала «Королевой Юга России-2022»

Дарья Федорова стала самой красивой девушкой Юга России. Фото: предоставлено агентством «Имидж Элит»

Школьница из Ростова-на-Дону - 16-летняя Дарья Федорова - победила в конкурсе «Королева Боспора-2022» и стала самой красивой девушкой юга России. Об этом журналисту «КП - Ростов-на-Дону» рассказала сама юная модель.

Девушка оказалась лучшей из лучших в финале конкурса красоты, который состоялся в этом декабре в Севастополе. Дарья Федорова оставила позади 21 соперницу. К слову, на победу претендовали конкурсантки в возрасте от 16 до 28 лет.

Известно, что победительница из донской столицы занимается в агентстве «Имидж-Элит». Параметры королевы юга: 173 см - рост, объемы - 87-62-90 см. Ранее девушка уже завоевала титул «Ростовской Красавицы-2022».

Девушка призналась «КП - Ростов-на-Дону», что занимается спортом, планирует получить «черный пояс» в тхэквондо и мечтает стать актрисой, поступив в театральный вуз. А еще Дарья в будущем хотела бы принять участие в конкурсе «Мисс Россия» и, конечно, победить в нем.

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