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НовостиОбщество16 декабря 2022 14:10

В детские сады Ростовской области зачислили более тысячи детей из Донбасса

В школах обучается более 5,3 тысячи школьников из ЛНР и ДНР
Михаил СТРИЖЕВ
Двери садиков и школ открыты для детей из ЛНР и ДНР.

Двери садиков и школ открыты для детей из ЛНР и ДНР.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области детей из Донбасса продолжают зачислять в школы, детские сады и колледжи. Прием проходит по мере поступления обращений граждан, сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

По словам Гуськова, в детские сады было зачислено более тысячи детей из ЛНР и ДНР, в школы — более 5,3 тысячи. В Ростовской области начали обучаться 500 студентов из Донбасса.

— Двери любой образовательной организации нашей области открыты перед ребятами из ДНР и ЛНР. С февраля 2022 года система образования активно оказывает поддержку гражданам, прибывающим из ДНР, ЛНР и иных присоединившихся территорий, — прокомментировал первый заместитель губернатора.

Он отметил, что при необходимости детям восстанавливали документы и проводили переаттестацию.