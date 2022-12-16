В Ростовской области почти 10 тысяч студентов получают IT-специальность

С каждым годом больше студентов выбирают учиться IT-специальностям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году около 9800 человек в регионе учатся по специальностям в IT-технологиях. Их готовят в 39 образовательных организациях Дона. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Так, пять образовательных организаций, которые готовят специалистов в ИТ-индустрии, находятся в Ростове. Из общего числа учреждений, 34 подчиняются министерству образования региона, две частные образовательные организации, три вуза, включая филиалы.

Из 9800 студентов в год выпускается в среднем 1730 человек, принимается 2880 человек.

- Действительно, ИТ-индустрия находится в фазе диссонанса: с одной стороны, она активно развивается, с другой - страдает от нехватки квалифицированных кадров. Спрос на услуги высок в любой точке земного шара вне зависимости от экономической, политической и даже эпидемиологический ситуации. Более того, плата за такой труд выше среднерыночной, - заметил Игорь Гуськов. - Последние 2-3 года наблюдается повышенный спрос на специальности IT-технологий – эти специальности без сомнения являются самыми востребованными.

Первый замгубернатора отметил, что помимо информационных технологий сейчас крайне востребованы выпускники по таким направлениям как педагогика, легкая промышленность, технология машиностроения. Это связано с наращиванием темпов импортозамещения.

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