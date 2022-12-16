В Ростове врачи приняли роды в машине

Бригада № 201 подстанции скорой помощи № 2 ГБСМП Ростова-на-Дону в составе врача Александра Степанова, медсестры Юлии Желязковой и водителя Андрея Шарлай. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

В Ростове-на-Дону медики приняли роды прямо в машине. Известно, что схватки у 40-летней женщины начались еще утром, однако скорую помощь ростовчанка вызвала не сразу.

- Это уже не первые роды у ростовчанки, - рассказал врач подстанции скорой помощи № 2 ГБСМП Ростова Александр Степанов. - Видимо, она была уверена, что контролирует ситуацию.

Однако, малыш торопился появиться на свет. И прибывшие медики приняли ребенка уже прямо в карете неотложки. На свет появился здоровый доношенный мальчик. После чего бригада доставила мать с новорожденным в один из ростовских роддомов.

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В течение нескольких недель на сайте rostov.kp.ru читатели «Комсомольской правды» отдавали свои голоса за лучших врачей скорой помощи Ростова-на-Дону.

Но выбрать, прямо скажем, было не просто, ведь каждый из десяти участников конкурса «Ради жизни» — настоящий профессионал своего дела. И вот, наконец, определился лидер народного голосования — с общим итогом 22 830 голосов победителем стал врач скорой помощи подстанции № 8 Владимир Ненашев. (подробности)