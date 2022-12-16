К 2023 году во всех школах Ростовской области будут созданы спортивные клубы

Спортивные клубы станут обязательными для каждой школы Дона. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области к 2023 году во всех школах должны открыться спортивные клубы. Об этом упомянул в своем интервью «КП — Ростов-на-Дону» первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов, рассказывая о нововведениях в системе дополнительного образования на Дону.

- Для формирования здорового спортивного образа жизни школьников в 900 школах области начали работать школьные спортивные клубы, - говорит Игорь Александрович. - К концу 2023 года такие клубы будут созданы во всех школах области.

Как заметил первый замгубернатора, в последние годы благодаря участию в нацпроекте в Ростовской области появились новые образовательные пространства.

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