Первый замгубернатора Дона рассказал, куда бы сходил с внуками на праздники

Дончан ждут спектакли и концерты. Фото: Евгения ГУСЕВА

О насыщенной афише новогодних и рождественских мероприятий первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал в интервью «КП — Ростов-на-Дону» и ответил на вопросы наших читателей, куда бы он хотел сходить сам, а не по рабочим обязанностям.

- Все мероприятия будут яркими и зрелищными. Поэтому, если было бы достаточно свободного времени, я посетил бы все постановки и концерты для взрослых и сходил с внуками на детские представления, - признается Игорь Александрович.

Напомним, в музыкальном театре покажут несколько спектаклей и проведут Губернаторскую елку, в театре Горького и ростовской филармонии тоже запланированы новогодние и рождественские программы. Малышей ждут в театре кукол и доме народного творчества, а дончан всей семьей приглашают на рождественские встречи с ансамблем донских казаков Анатолия Квасова.

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