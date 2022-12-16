На Дону обнаружили семь фантомных поставщиков мяса и молока

Всего с начала года по области было зафиксировано более 87 фантомных предприятий. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Ростовской области семь площадок по производству мяса и молока поставляли продукцию без специальных ветеринарных документов. Сообщается на сайте Россельхознадзора по Ростовской области.

У предприятий были не погашены 60 тысяч электронных ветеринарных сопроводительных документов на животноводческую продукцию. В итоге предприятия были признаны фантомными и исключены из реестра системы «Цербер».

Всего с начала года по области было зафиксировано более 87 предприятий, которые не осуществляли гашение электронного ветеринарного сопроводительного документа на животноводческую продукцию. Они были исключены из реестра «Цербера».

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