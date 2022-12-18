Роспотребнадзор Ростовской области временно приостановил вакцинацию от гриппа

Важный показатель эпидемиологического периода – высокая концентрация вирусов гриппа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области вакцинация от гриппа официально остановлена. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Важный показатель эпидемиологического периода – высокая концентрация вирусов гриппа. За 48-ю неделю вирусы гриппа составили 56% от всех выявленных вирусов, - уточнил главный санврач. – На оставшиеся 44% приходятся такие вирусы, как риновирус, респираторный-синцитиальный вирус, аденовирус и другие вирусы, которые вызывают клинику острых респираторных вирусных инфекций. Из всех вирусов гриппа, выявленных на прошлой неделе, 63 случая – это вирус HA1N1 – пандемический 2019 года, и один случай гриппа B1. До этого мы выявили случай гриппа H3N2.

Таким образом, глава регионального управления Роспотребнадзора констатировал, что сегодня на территории Ростовской области циркулируют все виды гриппа с важным и большим преобладанием пандемического штамма 2019 года. то же время. Но Евгений Ковалев уточнил, что на территории региона иммунизация не проводится с понедельника, 12 декабря, поскольку прививочная кампания проводится вне эпидемии. Так, прививки от гриппа противопоказаны, если у человека наблюдаются симптомы ОРВИ, или же он был в контакте с заболевшими.

Поскольку на Дону эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен, то и прививочная кампания приостановлена.

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