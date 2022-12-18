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НовостиОбщество18 декабря 2022 15:31

В Новочеркасске 18 декабря произошло задымление в вагоне поезда с 11 пассажирами

Поврежденный вагон отправили на станцию для дальнейшего обследования
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Поврежденный вагон находится на станции, где будет произведено дальнейшее обследование.

Поврежденный вагон находится на станции, где будет произведено дальнейшее обследование.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железнодорожной станции «Хотунок» в Новочеркасске в воскресенье, 18 декабря, произошло задымление в вагоне поезда № 019 «Ростов-Москва». В это время в нем находились 11 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, информация о задымлении во втором вагоне поезда поступила в 17:05. Вагон сразу же был оцеплен и отведен на объездной путь.

Спустя 40 минут поезд продолжил движение по своему маршруту. Все эвакуированные пассажиры были размещены на свободных местах в поезде. Инцидент не стал причиной задержки поездов.

Сейчас поврежденный вагон находится на станции, где будет произведено дальнейшее обследование.

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