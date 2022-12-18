В Новочеркасске 18 декабря произошло задымление в вагоне поезда с 11 пассажирами

Поврежденный вагон находится на станции, где будет произведено дальнейшее обследование. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железнодорожной станции «Хотунок» в Новочеркасске в воскресенье, 18 декабря, произошло задымление в вагоне поезда № 019 «Ростов-Москва». В это время в нем находились 11 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, информация о задымлении во втором вагоне поезда поступила в 17:05. Вагон сразу же был оцеплен и отведен на объездной путь.

Спустя 40 минут поезд продолжил движение по своему маршруту. Все эвакуированные пассажиры были размещены на свободных местах в поезде. Инцидент не стал причиной задержки поездов.

Сейчас поврежденный вагон находится на станции, где будет произведено дальнейшее обследование.

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