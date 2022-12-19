Россиянам станут доступны трансграничные переводы в Иран

В России запускают денежные переводы в иранских риалах. Одним из первых российских банков, создавших сервис для таких переводов, стал ВТБ. Он позволит в течение дня отправить деньги в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц.

Розничные клиенты смогут воспользоваться сервисом перевода средств в Иран в онлайн-сервисе. Максимальная сумма одной операции составляет 20 млн рублей, но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц, комиссия – 1% от суммы перевода (минимум 15000, не более 200000 иранских риалов).

Клиентам необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в иранских риалах, купив валюту в интернет-банке или мобильном приложении.

- Для нас трансграничные переводы стали одним из ключевых проектов года. Мы первыми из банков предложили своим клиентам сразу несколько инструментов для совершения переводов за рубеж, причем в самые разные страны, которых на сегодняшний день уже 10. Объем переведенных средств к концу года может превысить 20 млрд рублей. Мы стали первым банком, кто реализовал международные денежные переводы в Иран и, с учетом укрепления деловых связей, роста экономического сотрудничества и развития туризма, ожидаем, что они будут востребованы, – отметил Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

К слову, сегодня клиенты банка могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Кроме того, банк завершает тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов и готовится запустить услугу в числе первых банков сразу после решения ЦБ.