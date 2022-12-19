Жителей Ростовской области попросили принять участие в акции «Корзина добра»

Чтобы стать участником проекта, нужно положить товары и сладкие подарки в специальные корзины на площадках. Фото: сайт правительства Ростовской области.

Жители Ростовской области могут принять участие во Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» и подарить новогодние корзины с продуктами нуждающимся. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Чтобы стать участником проекта «Корзина добра», нужно приобрести новогодние товары и сладкие подарки, а затем безвозмездно отдать их в специальные корзины на площадках торговых сетей для дальнейших адресных поздравлений военнослужащих и их детей, а также нуждающихся граждан.

Как пояснил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин, акция будет работать по всей Ростовской области. Найти «Корзины добра» можно будет также на региональных и муниципальных ярмарках.

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