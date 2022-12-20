В 2023 году собираются начать реконструкцию Пушкинской набережной Таганрога

Губернатор призвал бизнесменов активно участвовать в преобразовании Таганрога. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области на комплексное развитие Таганрога до 2030 года планируют потратить 75 млрд рублей. Об этом сообщили на заседании совета директоров города под председательством губернатора Василия Голубева.

- Заявленная сумма соответствует объему вложений для Ростова-на-Дону перед проведением ЧМ по футболу 2018 года, - отметил глава региона.

Василий Голубев подчеркнул, что комплексную программу разработали с учетом пожеланий местных жителей. Так, например, власти уже сделали первые шаги по созданию новой БСМП на 800 коек.

Кроме того, в 2023 году начнется реконструкция Пушкинской набережной. Проект благоустройства центральной части уже разработали. Обновить участок в 3,5 га собираются до дня города. Параллельно до декабря 2023 года должны подготовить план реконструкций 1,75 км берегоукрепительных сооружений.

Все намеченные цели должны быть достигнуты в установленные сроки, подчеркнул руководитель донского правительства. Губернатор также призвал бизнесменов активно участвовать в преобразовании Таганрога.

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