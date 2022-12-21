В Ростове добровольца из Оренбурга госпитализировали с вокзала с ранением живота

Происшествие случилось на вокзале. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Оренбурга получил ранение в живот на вокзале в Ростове. Происшествие случилось еще 9 декабря, но в Сети информация получила распространение только сейчас. Как сообщает источник «КП-Ростов-на-Дону», окровавленного человека заметили другие пассажиры. Парень, которому на вид около 20 лет, держался за живот. Рядом был нож.

Молодого человека сразу доставили в местный медицинский пункт.

— Оттуда парня увезли на «скорой помощи», — сообщила одна из очевидцев.

По предварительным данным, пассажир был добровольцем СВО. Что стало причиной происшествие, пока неизвестно.