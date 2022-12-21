В Краснодаре отца оштрафовали за угрозу выбросить трехлетнюю дочку из окна многоэтажки

Прокуратура организовала проверку угрозы убийством. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 5,5 тысячи рублей оштрафовали в Краснодаре мужчину, который грозился выбросить трехлетнюю дочку из окна многоэтажки. Подробностями поделились наши коллеги из «КП — Кубань».

Трагедия чуть было не случилась в одной из многоэтажек. Жильцы пожаловались, что ночью слышали, как ребенок громко плачет. На лестничной клетке увидели мужчину и заподозрили, что он мог находиться под действием наркотических веществ: тот бегал по подъезду, размахивая ножом и молотком.

В это время трехлетняя дочка «артиста» сидела на лестничной площадке без одежды и плакала. Соседи попытались забрать ребенка к себе, в теплую квартиру, но мужчина схватил девочку и стал угрожать выбросить ее из окна.

В пресс-службе Управления МВД по Краснодару прокомментировали ситуацию.

- Мужчина направлен на прохождение лечения от наркомании в связи с потреблением им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, - сообщили в ведомстве.

Прокуратурой организована проверка по факту угрозы убийством. Сейчас правоохранительные органы изучают, какие условия созданы для жизни и воспитания ребенка.

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