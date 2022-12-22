Жители Ростова и Батайска снова пожаловались на неприятный запах

Некоторые утверждают, что чувствуют запахи «псины», «тухлых яиц» и «канализации» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области снова пожаловались на неприятный запах. Новые сообщения появились сегодня, 22 декабря, в одной из групп в VK.

Пользователи сети отметили, что запах наиболее сильно чувствуется в батайском Авиагородке, а также в некоторых районах Ростова-на-Дону. Некоторые пользователи сети предложили землякам пожаловаться на неудобства во все возможные инстанции, а также донским властям.

- Сегодня еле до работы дошла. Люди возмущаются, а толку, - написала одна из участниц интернет-обсуждения.

- В Ростове тоже запах этот стоял. Мы в ДНТ «Труд» часто этот смрад замечаем, - рассказала жительница Дона.

Напомним, ранее на запахи «псины», «тухлых яиц» и «канализации» уже жаловались жители Ростова-на-Дону, Батайска и Азова. Утверждают, что в одних местах «скверный душок» был всегда, а в других появился только некоторое время назад. Известно, что сотрудники Минприроды Дона после обращений уже проводили проверку в донской столице.

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