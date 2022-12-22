Жители Ростова и Батайска снова пожаловались на неприятный запах

Некоторые утверждают, что чувствуют запахи «псины», «тухлых яиц» и «канализации»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Ростовской области снова пожаловались на неприятный запах. Новые сообщения появились сегодня, 22 декабря, в одной из групп в VK.
Пользователи сети отметили, что запах наиболее сильно чувствуется в батайском Авиагородке, а также в некоторых районах Ростова-на-Дону. Некоторые пользователи сети предложили землякам пожаловаться на неудобства во все возможные инстанции, а также донским властям.
- Сегодня еле до работы дошла. Люди возмущаются, а толку, - написала одна из участниц интернет-обсуждения.
- В Ростове тоже запах этот стоял. Мы в ДНТ «Труд» часто этот смрад замечаем, - рассказала жительница Дона.
Напомним, ранее на запахи «псины», «тухлых яиц» и «канализации» уже жаловались жители Ростова-на-Дону, Батайска и Азова. Утверждают, что в одних местах «скверный душок» был всегда, а в других появился только некоторое время назад. Известно, что сотрудники Минприроды Дона после обращений уже проводили проверку в донской столице.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Ростова-на-Дону, Батайска и Азова пожаловались на «ужасный запах»
Пользователи сети заявили, что чувствуют «душок псины», «тухлых яиц» и «канализации», а иногда и все вместе (подробности)