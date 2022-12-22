23 декабря в Ростовской области прогнозируют до +5 градусов, будет облачно

Утром и в первой половине дня местами возможны туман и гололедица
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Облачная с прояснениями погода ожидается в Ростовской области 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра.
- Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром и в первой половине дня местами возможны туман и гололедица, - говорится на сайте экстренного ведомства.
Ночью прогнозируют от -4 до +1 градуса, при прояснениях до -8. Днем столбики термометров должны установиться в промежутке от 0 до +5 градусов. Добавим, в Ростове-на-Дону завтра в темное время суток ожидается от -1 до +1, днем - до +2-4 градусов.
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