Ростовские ливневки оцифровали и смоделировали

Сеть ливневой канализации представили в виде электронной модели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону оцифровали ливневую канализацию. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Изучив дождеприемные колодцы и восемнадцать мест, в которых периодически происходят подтопления, ростовские специалисты представили действующую сеть ливневой канализации донской столицы в виде электронной модели и совместили ее с планом города. Необходимый контракт на разработку схемы водоотведения и проведение техобследования существующих ливневок власти Ростова-на-Дону заключили еще в мае 2022 года.

В рамках него подрядчики выберут точки расположений канализационных и очистных сооружений. Также будет определено, сколько нужно вложить в развитие ливневок донской столицы на территории первой и второй мили реки Темерник, на месте будущей застройки старого аэропорта, а также первого бассейна и моста по Песчаной и Белореченской улицам.

На территории благоустройства первой и второй мили реки сбор дождевой воды будет организован по трем независимым системам. При этом будут обустроены выпуски на каждой системе реки Темерник. Запланированные сети водоотведения протянутся на 16 километров. На трех выпусках поставят локальные очистные сооружения для сточных вод.