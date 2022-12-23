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НовостиОбщество23 декабря 2022 16:41

Жительница Аксая заколола знакомого двумя ножами

А потом скрылась с места преступления
Екатерина ПОПОВА
После убийства подозреваемая сбежала.

После убийства подозреваемая сбежала.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Аксае полиция задержала 52-летнюю женщину, которая напала с ножами на своего знакомого, сообщили в следственном комитете РФ по Ростовской области.

Предварительно известно, женщина со своим 57-летнем знакомым решили выпить дома. Во время отдыха между друзьями завязалась ссора. В итоге женщина взяла в руки ножи и нанесла ими своему оппоненту множественные ранения в область шеи и туловища. От полученных колото-резаных ранений мужчина скончался на месте. А его подруга сбежала.

После в полицию поступило сообщение об обнаружении бездыханного тела мужчины. Вскоре следствие вышло на ту самую 52-летнюю женщину.

Подозреваемая признала свою вину. Сейчас она задержана.

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