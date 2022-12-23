На Дону обсудили внедрение системы идентификации и учета животных

Обязательной маркировка скота станет не ранее марта 2024 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области обсудили организацию учета и маркировки сельхозскота во время совещания с первым заместителем губернатора Ростовской области Виктором Гончаровым.

Маркировку скота можно проводить, используя бирки, чипы, татуировки. Главное, чтобы они содержали уникальный буквенно-цифровой код. А еще в систему отчетности вносится вся информация о животном: родословная, вакцинация и история болезни. Такая система учета поможет знать точное количество животных, а также выявлять источники и пути заражения среди домашнего скота.

Хоть маркировка и станет обязательной не ранее марта 2024 года, на Дону система учета скота уже работает в пилотном режиме. Идентификации подверглось более 70 тысяч животных.

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