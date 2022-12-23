В Миллеровском районе охотничьи собаки спасли своего хозяина

Собаки сутки пытались согреть своего хозяина на морозе. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Миллеровском районе мужчина чуть не погиб во время охоты. От трагедии его спасли две охотничьи собаки, сообщили в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

Утром 72-летний житель хутора Терновой уехал поохотиться в Сулинское лесничество. И после этого перестал выходить на связь. Вечером родственники мужчины забили тревогу. Стали звонить в службу спасения. К поискам охотника подключили даже полицию.

Найти пропавшего удалось только через сутки около поселка Долотинка. Пенсионер лежал на земле в морозную погоду. А рядом с ним сидели две его собаки. Лайка и русская гончая все это время не отходили от человека, пытались согреть его своим теплом. У одной из собак даже была рана. Но на теле 72-летнего хозяина не было ни единой царапины.

Когда спасатели попытались помочь мужчине, охотничьи собаки их не подпустили. Пришлось везти жену пенсионера. Только так питомцы смогли отойти от хозяина и дать медикам его осмотреть.

По предварительным данным, у мужчины случился инсульт. Его на вертолете доставили в больницу. Сейчас врачи борются за его жизнь.

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