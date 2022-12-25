В Ростовской области за прошедшие сутки COVID-19 заболели 26 человек

В этом году на смену коронавирусу пришли три вида грипп и ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки к утру 25 декабря COVID-19 заболели 26 человек. Информацию от этом опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается также, что за прошедшие 24 часа в больницы региона с инфекцией попали 5 жителей Дона, выздоровели за этот же период 14 человек. Умерших нет.

Указанные цифры говорят о невысоком распространении ковида, однако ему на смену в этом году пришли ОРВИ и сразу три вида гриппа, в том числе свиной и гонконгский. Именно эти сезонные вирусы сейчас наиболее опасны, они могут приводить к пневмонии и летальному исходу.

Жителям Дона рекомендовали при первых симптомах простуды не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачам. Добавим, ранее на Дону из-за резкого роста заболеваемости объявили карантин в медицинских и социальных учреждениях, а людей попросили носить маски в общественных местах.

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