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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 15:13

Опасную сметану с измененным сроком годности поставляли в соцучреждения Ростовской области

Материалы по фирме-нарушителю уже передали в прокуратуру
Ангелина СКИБА
«Обновление» срока годности коснулось 227 кг продукции

«Обновление» срока годности коснулось 227 кг продукции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области предприятие поймали на поставках сметаны с измененным сроком годности. Опасный продукт получали в социальных учреждениях региона и даже не подозревали об обмане, рассказали в управлении Россельхознадзора.

- Сотрудник предприятия продлевал срок годности перед отправкой. Всего такое «обновление» коснулось более 227 кг товара. Это значит, что в оборот выпускали продукт, не подходящий по санитарным нормам, - пояснили в ведомстве.

Соцучреждения уже предупредили о подозрительной сметане. Также ситуацию довели до прокуратуры Батайска и глав нескольких районных администраций.

Фирме, которая совершила нарушение, выписали предостережение. а также приостановили регистрацию «уполномоченного лица хозяйствующего субъекта» в системе «Меркурий».

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