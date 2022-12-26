В Ростовской области ночью и днем 27 декабря ожидаются дожди с мокрым снегом

Средняя дневная температура воздуха составит около +2-3 градусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области сегодняшней ночью, а также утром и днем 27 декабря местами ожидаются дожди с мокрым снегом. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает региональное управления МЧС.

- Будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможны туманы и гололедица на дорогах, - предупредили жителей Дона.

Средняя дневная температура воздуха в регионе завтра составит около +2-3 градусов, по югу - до +7 градусов. В темное время суток столбики термометров могут установиться в районе от -2 до +3, по северу и востоку региона обещают до -6. Ветер будет восточный и юго-восточный 6-11 м/с.

Добавим, сравнительно тепло на Дону, по прогнозу, должно быть до самого Нового года. 31 декабря будет от +4 до +6 днем и около 0 или -1 градуса ночью. Ожидается облачность.

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