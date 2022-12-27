В Ростове путеец спас девятиклассницу от смерти, кинув в нее булыжником

Находившийся поблизости путеец стал кричать переходившей пути девятикласснице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону путеец спас девятиклассницу из-под колес поезда, кинув в нее камнем. Об этом рассказали в Ростовском управлении МВД на транспорте.

Оказалось, что несколько дней назад 15-летняя школьница шла в наушниках вдоль железнодорожных путей в Ленинском районе Ростова и не услышала приближения поезда. Девятиклассница смотрела видео в своем телефоне. Заметив ее, машинист стал сигналить, но это оказалось бесполезно — девушка ничего не слышала.

Когда поезд начал торможение, находившийся поблизости путеец стал кричать переходившей пути девятикласснице. Увидев, что на эти действия она не обратила внимания, мужчина нашел рядом с собой булыжник и кинул в рассеянную школьницу. Только тогда девушка испугалась и успела отскочить от поезда, который прошел от нее в пяти метрах.

Упавшая под воздействием воздушной волны девятиклассница была доставлена в ГБСМП с ушибленной раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмы грудной клетки, а также травмами конечностей.

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