В Ростове «Лебединскому торговому дому» помогут реализовать инвестиционный проект

С 1993 года компания осуществляет оптовую торговлю бытовой техникой. Фото: пресс-служба Сбербанка

Ростовское отделение Сбербанка заключило договор о финансировании «Лебединского торгового дома». Объем кредитования составил 500 миллионов рублей, а срок договора – семь лет.

Деньги пойдут на реализацию инвестиционного проекта, что позволит открыть собственное производство бытовой техники и впоследствии заменить импортные аналоги. Запуск нового завода стартует в марте следующего года.

- С поддержкой банка «Лебединский торговый дом» приобрел площадку для завода и провел его модернизацию, закупил оборудование и запустит производство в I квартале следующего года. Ранее компания занималась только оптовой торговлей бытовой техникой. С инвестиционным финансированием она откроет производство морозильных ларей под собственной торговой маркой Kraft. Сейчас сборка будет осуществляться из китайских деталей, а в перспективе планируется замещение комплектующих на отечественные аналоги, - прокомментировал управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов.