«Мы говорим спасибо!»: В Ростове сотрудников и пациентов военного госпиталя поздравили с наступающими праздниками депутаты

Спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко пообщался с участниками СВО, которые сейчас проходят лечение в донской столице. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице спикер регионального Заксобрания Александр Ищенко и его коллеги - депутаты фракции «Единая Россия» в ЗС, поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством сотрудников и пациентов Окружного военного госпиталя.

- Новый год – это праздник для всех, в том числе и для наших ребят, которые сегодня в силу разных обстоятельств находятся в военном госпитале. Было очень приятно их сегодня поздравить, организовать концерт, вручить подарки, сказать слова благодарности. Я благодарю наших военнослужащих, наших бойцов за защиту страны, за ратный подвиг, за самоотверженность, которую проявил каждый при участии в специальной военной операции, - сказал Александр Ищенко. - Слова благодарности сегодня нужны и врачам. «Спасибо врачам» - этот лозунг появился в 2020 ковидном году, но он актуален и сегодня. Мы говорим спасибо военным медикам за то что они, не жалея себя, работают круглосуточно и делают все для того, чтобы как можно быстрее восстановить здоровье наших бойцов, наших ребят.

Как сообщил, в свою очередь, руководитель фракции «ЕР» в Заксобрании Ростовской области Владимир Ревенко, депутаты пообщались с медицинским персоналом и военными, которые были ранены в зоне СВО. Пациентам вручили сладкие подарки и книги.

Кроме того, госпиталю передали то, что посчитали нужным сами врачи: расходные материалы, кровоостанавливающие и другие препараты. Кстати, такая помощь со стороны депутатов донского парламента оказывается регулярно.

Ко всему прочему, парламентарии уже помогли Окружному военному госпиталю с ремонтом и оснащением.