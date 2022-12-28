Журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника внесли в перечень экстремистов и террористов

До этого в отношении представителя прессы завели несколько уголовных дел Фото: Артем КИЛЬКИН

Журналиста из Ростовской области Сергея Резника внесли в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Эту информацию можно подтвердить на сайте Росфинмониторинга.

В выписке отмечается, что речь идет о жителе Ростова-на-Дону 1976 года рождения. Также приводятся имя, фамилия и отчество нарушителя.

Напомним, ранее, в 2022 году, в отношении представителя СМИ было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах России».

Кроме того, в августе 2021 года журналиста обвиняли в реабилитации нацизма, осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Также, по данным следствия, мужчина оправдывал режим фашисткой Германии.

Еще несколькими годами ранее ростовчанина осудили за оскорбление представителя власти, коммерческий подкуп и ложный донос.

Добавим, что летом 2022 года журналист из Ростова-на-Дону находился в бегах. Предположительно, он скрывался от закона на территории Грузии.

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