Строительство нового эко-отеля профинансировали в Архызе

В Архызе строится уникальный эко-отель. Фото: пресс-служба Сбербанка

Ростовское отделение Сбербанка предоставило финансирование компании «София Резорт», занимающейся строительством эко-отеля «Первый» в Архызе. Средства выданы на два года В банке уверены, что эко-отель станет жемчужиной туристической инфраструктуры на Северном Кавказе. Комплекс расположен на Софийской поляне на берегу реки Псыш. Занимает территорию в четыре гектара.

В каждом жилом модуле будет использована технология «Умный дом». Для гостей отеля станут доступны 25 семейных номеров в один или два этажа площадью от 46 до 196 метров квадратных. Разместиться в номерах смогут от двух до восьми человек. На территории эко- отеля есть ресторан, развлекательная зона для детей, всесезонные бассейны и пул-бар, а также банный комплекс. На берегу реки оборудуют собственный пляж.

- Среднегодовой темп роста потока туристов в Карачаево-Черкесскую Республику по данным наших аналитиков за последние четыре года составляет 45%. Эко-отель в Архызе с его уникальной концепцией станет жемчужиной туристической инфраструктуры на Северном Кавказе. Благодаря таким проектам интерес к внутреннему туризму будет расти еще динамичнее. Компания впервые реализует проект в индустрии гостеприимства. Мы в него верим, поэтому представили инвестиционное финансирование, - прокомментировал управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов.