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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 12:43

В Ростове-на-Дону на Левом берегу Дона в рубке теплохода вспыхнул пожар

К этой минуте пламя уже локализовали
Ангелина СКИБА
Возгорание зафиксировали в районе Донского порта

Возгорание зафиксировали в районе Донского порта

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове на Левом берегу Дона, в районе Донского порта, днем 29 декабря вспыхнул пожар, его тушат в эти минуты. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- В 15:01 поступило сообщение о возгорании по адресу Шоссейная, 49 А. Предварительно, пламя вспыхнуло в рубке теплохода. Известно, что в 15:28 огонь был локализован на площади в 20 кв. метров, - рассказали в экстренном ведомстве.

Информация по происшествию еще уточняется. Пока не сообщали о количестве транспорта и специалистов, задействованных в тушении. Добавим, по словам очевидцев, в сторону Левого берега пронеслись как минимум пять спецмашин.