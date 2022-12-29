В Краснодаре завершили расследование дела экс-судьи, который сбил велосипедиста на внедорожнике и скрылся

В отношении экс-судьи возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре завершили расследование в отношении судьи Краснодарского краевого суда в отставке. В апреле 2020 года он на своем внедорожнике сбил 29-летнего велосипедиста. По данным «КП-Кубань» сейчас дело насчитывает 18 томов.

По данным издания, мужчина погиб спустя несколько месяцев в больнице. Это дало повод защите бывшего судьи рассуждать о вине медиков и слабости организма жертвы. Однако в материалах дела медики указывают на причинно-следственную связь между смертью пациента и травмами, которые ему нанес автомобиль.

Экс-судья также настаивал на том, что не помнит, как все произошло, и предъявил медицинские документы. Как выяснила «КП-Кубань», на учете в спецбольнице он не состоял, а за лечением обратился после возбуждения уголовного дела.

— На наш взгляд, оно было очень качественным. Проведено большое количество экспертиз: от технических до медицинских. Теперь семья погибшего, конечно, настаивает, чтобы судебное разбирательство было столь же объективным, —прокомментировал адвокат АБ «Правовой статус» Алексей Иванов.