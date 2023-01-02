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НовостиОбщество2 января 2023 13:31

В Ростовской области в первый день года родились 90 малышей

За 2022 год на свет появились 33 тысячи детей
Михаил СТРИЖЕВ
В прошлом году на свет появилась одна тройня.

В прошлом году на свет появилась одна тройня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в первые сутки 2023 года на свет появились 90 малышей. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Власти отметили, что в 2022 году родилось 33 тысячи детей. Из них 360 двоен и одна тройня. В области было выполнено 1,5 тысячи программ ЭКО. С помощью экстракорпорального оплодотворения на свет появились 530 младенцев.

Жителям Ростовской области напомнили, что зарегистрировать рождение ребенка можно без посещения ЗАГСа, на портале «Госуслуги». Для этого нужно заполнить электронное заявление.

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