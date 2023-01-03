В Ростов доставили раненых при обстреле Макеевки ВСУ

Дмитрий Азаров собирает посетить госпиталь 4 января. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров собирается отправиться в Ростов. Он намерен посетить самарских бойцов, которые были ранены при обстреле Макеевки в ДНР, и теперь проходят лечение в донском госпитале. Об этом сообщает «КП-Самара» со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области.

По данным издания, сейчас Азаров находится в Москве. 3 января он провел встречу с руководством Минобороны, на которой обсуждалась ситуация в Макеевке.

— Договорились о полной координации действий министерства обороны и региона. Проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащим, призванным с территории Самарской области, — сообщил Дмитрий Азаров.

4 января губернатор отправится в Ростов-на-Дону, чтобы посетить госпиталь.

Напомним, трагедия произошла в новогоднюю ночь в Макеевке в ДНР. ВСУ обстреляли пункт временной дислокации военных. По данным Министерства обороны, погибли 63 человека.

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