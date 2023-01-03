После новогодних праздников десятки домов в Ростове останутся без света

Отключения света пройдут в десятках домов. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

После новогодних праздников в Ростове пройдут массовые отключения света. С 9 по 13 января без электричества останутся десятки домов, сообщили в компании «Донэнерго». Рассказываем, в каких домах и когда не будет электроэнергии.

9 ЯНВАРЯ

9.00 — 16.00

Проспект Кировский, 51-57; улица Пушкинская, 164-166.

9.00 — 17.00

Улица Орская, 1А

10 января

9.00 — 16.00

Площадь Круглая, 1; улица 3-я Кольцевая, 1а; бульвар Комарова 24/А

11 января

9.00 — 16.00

Бульвар Комарова, 24/А

12, 13 января

9.00 — 16.00

Улица Мечникова 43; улица Подтелкова 51; улица Пермская; переулок Сухумский; переулок Джамбульский

13 января

9.00 — 16.00

Улица Подтелкова 39-51; переулок Сухумский 2-18

12 января

9.00 — 16.00

Улица Подтелкова, 33-51; переулок Сухумский, 2, 18; улица Таврическая, 2-20, 1-31; переулок Джамбульский 13, 17А, 18-22, 22А; улица Пермская, 3-45, 2-46