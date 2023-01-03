После новогодних праздников десятки домов в Ростове останутся без света

Отключения света пройдут в десятках домов.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
После новогодних праздников в Ростове пройдут массовые отключения света. С 9 по 13 января без электричества останутся десятки домов, сообщили в компании «Донэнерго». Рассказываем, в каких домах и когда не будет электроэнергии.
9 ЯНВАРЯ
9.00 — 16.00
Проспект Кировский, 51-57; улица Пушкинская, 164-166.
9.00 — 17.00
Улица Орская, 1А
10 января
9.00 — 16.00
Площадь Круглая, 1; улица 3-я Кольцевая, 1а; бульвар Комарова 24/А
11 января
9.00 — 16.00
Бульвар Комарова, 24/А
12, 13 января
9.00 — 16.00
Улица Мечникова 43; улица Подтелкова 51; улица Пермская; переулок Сухумский; переулок Джамбульский
13 января
9.00 — 16.00
Улица Подтелкова 39-51; переулок Сухумский 2-18
12 января
9.00 — 16.00
Улица Подтелкова, 33-51; переулок Сухумский, 2, 18; улица Таврическая, 2-20, 1-31; переулок Джамбульский 13, 17А, 18-22, 22А; улица Пермская, 3-45, 2-46