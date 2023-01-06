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НовостиОбщество6 января 2023 8:45

В Ростове задержали троих молодых людей, подозреваемых в намерении поджечь военкомат

В отношении парней возбуждено уголовное дело
Михаил СТРИЖЕВ
Дома у подозреваемых прошли обыски.

Дома у подозреваемых прошли обыски.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове троих человек задержали по подозрению в подготовке поджога военкомата. Об этом сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

По данным источника, подозреваемые — молодые люди в возрасте от 17 до 21 года. Они хотели поджечь здание военкомата с помощью «коктейлей Молотова». Однако об их планах узнали правоохранители.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство». У них дома прошли обыски. Расследование продолжается.

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