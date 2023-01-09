В Таганроге следственный комитет задержал полицейского, обвиняемого в смертельном ДТП

Полицейский управлял машиной в нетрезвом виде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Неклиновском районе следователи задержали сотрудника ДПС, который, по версии следствия, стал виновником пьяного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

По предварительным данным, в ночь Рождества выпивший полицейский сел за руль автомобиля «Киа Сид». Вместе с ним на пассажирском сидении ехала 28-летняя девушка. Водитель на небезопасной скорости наехал на припаркованный «КамАЗ».

От удара пассажирка сотрудника ДПС получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась в машине скорой помощи. А полицейский был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове два автомобиля сбили 13-летнего мальчика и скрылись с места ДТП

Ребенка, получившего множество травм, ввели в искусственную кому (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове пришел в себя 13-летний мальчик, которого сбили два автомобиля

Больше двух недель врачи борются за жизнь и здоровье ребенка, получившего тяжелые травмы в ДТП (подробнее)