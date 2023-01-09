В Таганроге следственный комитет задержал полицейского, обвиняемого в смертельном ДТП

Полицейский управлял машиной в нетрезвом виде.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Неклиновском районе следователи задержали сотрудника ДПС, который, по версии следствия, стал виновником пьяного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.
По предварительным данным, в ночь Рождества выпивший полицейский сел за руль автомобиля «Киа Сид». Вместе с ним на пассажирском сидении ехала 28-летняя девушка. Водитель на небезопасной скорости наехал на припаркованный «КамАЗ».
От удара пассажирка сотрудника ДПС получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась в машине скорой помощи. А полицейский был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
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