Жителей Ростова напугали громкие звуки и следы в небе на Северном 10 января

Некоторые очевидцы утверждают, что слышали также подозрительные звуки. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Днем 10 декабря, около 14 часов, жители Ростова заметили в небе над городом подозрительные следы. Очевидцы опубликовали соответствующие кадры в социальных сетях.

По словам ростовчан, следы в небе было видно около 12 часов. Многие уверены, что пролетал самый обычный самолет.

- Сегодня увидели это на небе и остановились, - написал один из пользователей соцсети. - Видели, как кружил самолет. Без паники!

Некоторые очевидцы утверждают, что слышали также подозрительные звуки. Однако большинство говорят, что в микрорайоне в этот день было спокойно.

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