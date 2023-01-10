Госэкспертиза одобрила строительство школы на левом берегу Дона

Сроки начала строительства пока неизвестны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове проект по строительству школы на левом берегу Дона прошел Госэкспертизу. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений.

Школа будет находится на Левобережной между яхт-клубом и парком. Застройщиком будет являться МКУ «Управление капитального строительства Ростова». Общеобразовательное учреждение будет рассчитано на 1,1 тысяч мест. Сроки начала строительства пока неизвестны.

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