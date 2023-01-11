По итогам 2022 года россияне оформили ипотечных кредитов на сумму более 4,8 трлн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

По оценкам специалистов продажи ипотеки в России продолжают расти. В 2022 году российские банки выдали более 4,8 трлн рублей по ипотечным кредитам. Это второй результат после 2021 года, когда было выдано 5,7 трлн рублей. Ожидается, что в 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации банки смогут показать сопоставимый с прошлым годом результат. Также специалисты ожидают рост спроса на жилищные кредиты после модернизации программ господдержки.

По данным ВТБ в 2022 году заемщики оформили около 208 тысяч жилищных кредитов более чем на 964 млрд рублей. Основным драйвером продаж стали льготные программы, объем выдач по которым вырос более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 516 млрд рублей. Каждая четвертая сделка была проведена по «Ипотеке с господдержкой-2020».

- В прошлом году ипотечный рынок, как и другие сегменты экономики, столкнулся с серьезными вызовами, которые по своему масштабу были сопоставимы только с первой «волной» пандемии. Несмотря на это, результат продаж стал вторым в истории, за исключением рекордного 2021 года. Самым активным месяцем стал декабрь – в этот период российские банки оформили ипотеки более, чем на 700 млрд рублей, – отметил вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Ожидается, что поддержку сегменту окажет модернизация госпрограмм. Для многих клиентов льготные ставки по жилищным кредитам являются ключевым фактором при покупке объекта на первичном рынке, поскольку позволяют снизить уровень ежемесячных платежей. Также будет играть роль дальнейшая цифровизация рынка, которая позволяет приобрести объект полностью удаленно.