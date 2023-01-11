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НовостиОбщество11 января 2023 14:39

Пенсионеры получили помощь от банка на сумму более 2,5 млрд рублей благодаря инициативе «Семейный капитал»

Страхование карт и счетов от мошенников оформляется за счет банка
Наталья ВЕСНИНА
Пенсионеры получили помощь от банка на сумму более 2,5 млрд рублей благодаря инициативе «Семейный капитал»

Пенсионеры получили помощь от банка на сумму более 2,5 млрд рублей благодаря инициативе «Семейный капитал»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году число старшего поколения россиян, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло более чем на 50% и превысило 1 млн человек. Благодаря финансовой поддержке «Семейный капитал» общий объем помощи этой категории граждан превысил 2,5 млрд рублей.

- Все больше россиян предпочитают получать свои пенсии в нашем банке. За прошедший год клиентам было зачислено более 200 млрд рублей, не считая дополнительных средств, направляемых пенсионерам в рамках нашей инициативы «Семейный капитал». Мы понимаем, насколько людям важна наша поддержка, поэтому в 2023 году продолжим развивать собственные меры помощи, и усилим взаимодействие с государственными органами, чтобы процесс получения выплат становился еще более простым, – прокомментировал Святослав Островский, член правления ВТБ.

Страхование карт и счетов оформляется за счет банка, что обеспечивает надежность средств пенсионеров. Также в качестве меры поддержки есть опция снятия средств в других банках без комиссии, онлайн-сервис по переводу пенсии на счет банка с доставкой карты на дом, многие другие. В 2022 году была запущена стратегия семейного капитала, которая включает в себя как необходимые финансовые и государственные сервисы, так и дополнительные льготы и помощь от банка.