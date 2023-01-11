Пенсионеры получили помощь от банка на сумму более 2,5 млрд рублей благодаря инициативе «Семейный капитал» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году число старшего поколения россиян, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло более чем на 50% и превысило 1 млн человек. Благодаря финансовой поддержке «Семейный капитал» общий объем помощи этой категории граждан превысил 2,5 млрд рублей.

- Все больше россиян предпочитают получать свои пенсии в нашем банке. За прошедший год клиентам было зачислено более 200 млрд рублей, не считая дополнительных средств, направляемых пенсионерам в рамках нашей инициативы «Семейный капитал». Мы понимаем, насколько людям важна наша поддержка, поэтому в 2023 году продолжим развивать собственные меры помощи, и усилим взаимодействие с государственными органами, чтобы процесс получения выплат становился еще более простым, – прокомментировал Святослав Островский, член правления ВТБ.

Страхование карт и счетов оформляется за счет банка, что обеспечивает надежность средств пенсионеров. Также в качестве меры поддержки есть опция снятия средств в других банках без комиссии, онлайн-сервис по переводу пенсии на счет банка с доставкой карты на дом, многие другие. В 2022 году была запущена стратегия семейного капитала, которая включает в себя как необходимые финансовые и государственные сервисы, так и дополнительные льготы и помощь от банка.