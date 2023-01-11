За прошлый год в Ростовской области 59 медиков получили квартиры по господдержке

После получения жилья, медики должны отработать десять лет в государственной больнице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлом году на Дону получить квартиры по господдержке смогли 59 медиков и работников дефицитных профессий сферы здравоохранения. Сообщают в региональном правительстве.

Господдержка позволяет покупать квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке, также можно приобрести частный дом. Субсидией же оплачивается 90 процентов от расчетной стоимости жилья.

Всего для улучшения жилищных условий у донских медиков было выделено 149,9 миллиона рублей.

– Для предоставления господдержки необходимо нуждаться в улучшении жилищных условий, а после получения субсидии специалисты берут на себя обязательства отработать 10 лет в государственных учреждениях здравоохранения на территории донского региона, – пояснил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.

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