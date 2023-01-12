Учительница из Таганрога вошла в финал Всероссийского конкурса

Педагог из Таганрога была приглашена на ежегодную Международную педагогическую ассамблею РАО. Фото: сайт администрации Таганрога.

Педагог из Таганрога Екатерина Сальная стала финалистом Всероссийского конкурса проектов «Территория культуры». Итоги профессионального соревнования были подведены в декабре 2022 года. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Вконтакте администрация приморского города.

Представленный учительницей проект под названием был отобран из трехсот конкурсных работ и прошел в финал. Целью проведения конкурса были поддержка педагогических проектов организации социокультурной и образовательной среды.

Педагог из Таганрога была приглашена на ежегодную Международную педагогическую ассамблею РАО в столицу для презентации своей педагогической практики.

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