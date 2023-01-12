В Ростовской области с 1 января 2023 года перестало существовать отделение Пенсионного фонда

В 2023 года на территории Ростовской области будут функционировать 62 единых офиса клиентского обслуживания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала 2023 года в Ростовской области перестало существовать отделение Пенсионного Фонда РФ. С 1 января Социальный фонд России объединил функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Об этом сообщает пресс-служба новой организации.

Объединение фондов предусматривает преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые есть в компетенции этих двух фондов. Целями объединения стало повышение качества обслуживания граждан, более быстрое оформление мер поддержки, а также снижение административной нагрузки на бизнес и расширение категории обеспеченных соцстрахованием граждан.

В 2023 года на территории Ростовской области будут функционировать 62 единых офиса клиентского обслуживания, расположенных по следующим адресам: улица Селиванова, 64/112; проспект Соколова, 53/182; улица Ереванская, 1/7; улица Фрунзе, 5/2; переулок Братский, 43/14; проспект Стачки, 42; улица Жмайлова, 3 и проспект Королева, 12Б.

Некоторые из этих офисов уже работают в пилотном режиме. В скором времени все федеральные меры соцподдержки можно будет оформить по единому запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться в ближайший офис единого фонда или МФЦ.

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